Bozar pakt uit met tentoonstelling van Keith Haring

Meer dan 85 werken van de overleden kunstenaar Keith Haring staan volgende maand tentoon in Bozar.

De Amerikaanse kunstenaar was in de jaren 80 een prominent figuur in de New Yorkse kunstscène en stelde vaak maatschappelijke thema’s aan de kaak in zijn werk. New York werd in de jaren 80 geplaagd door racisme, sociale onrechtvaardigheid, aids, huisvestingsproblemen en drugs. Keith Haring stipt veel van deze problemen aan in zijn werk, ‘die nog steeds actueel zijn’, aldus Albert Sessa, projectcoördinator van Bozar. ‘Dat activisme spreekt ook de jongere generatie aan.’

LGTB-boegbeeld

Maar zijn inzet als hiv/aids-activist is waarschijnlijk zijn meest essentiële erfenis. Haring was openlijk homoseksueel en stierf op 16 februari 1990 op 31-jarige leeftijd aan de gevolgen van aids. Voor zijn dood pleitte hij in zijn werk meermaals voor veilige seks. ‘Hij is tot op vandaag een LGTB-boegbeeld’, aldus Bozar.

Bovenal wilde Haring volgens Bozar een zo groot mogelijk publiek bereiken met zijn kunst. Hij heeft samengewerkt met Andy Warhol en Jean-Michel Basquiat, die net als hij het verlangen hadden om hoge kunst en populaire cultuur te vermengen. Zijn werk werd zowel in galerijen en musea getoond, als op muren en andere openbare plaatsen. ‘Op deze manier overbrugde hij de kloof tussen de straat en de kunstwereld’, zegt Darren Pih, de curator van de tentoonstelling.

Ketih Haring kwam ook verschillende keren naar België. ‘Het organiseren van deze retrospectieve in België was ook belangrijk omdat Keith Haring zich hier goed en vredig voelde’, voegt Tamar Hemmes toe, assistent-curator van het Tate Liverpool-museum. Hij presenteerde zo een solotentoonstelling in het casino van Knokke in 1987 en creëerde ook een grote muurschildering in het M HKA in Antwerpen.

De meer dan 85 tekeningen, schilderijen, video’s, collages, murals en archiefdocumenten van Haring zijn van 6 december tot 19 april te zien in Bozar. Er zullen ook rondleidingen worden georganiseerd door activisten zoals Chille Deman, graffitikunstenaar Dema, of theatermaker Jaouad Alloul. Aanvullend bij de tentoonstelling zegt Bozar ook een randprogramma te organiseren dat de thema’s van Keith Haring actualiseert.