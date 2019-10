Kyoto deelt boetes uit aan toeristen die geisha’s lastigvallen

Om de traditionele cultuur in het historische district Gion in Kyoto, Japan, te vrijwaren, kunnen toeristen boetes opgelegd krijgen. Die beslissing komt er nadat geisha’s hadden aangegeven achternagezeten te worden door toeristen.

Wie een foto of selfie wil nemen met een geisha, moet daarvoor eerst toestemming vragen. Het bestuur stelt orde op zaken nadat verschillende geisha’s en maiko’s (geisha’s in opleiding) werden lastiggevallen door toeristen, die ongevraagd foto’s nemen of hun kimono of pruik aanraken. Wie betrapt wordt, kan een boete van 10.000 yen, of 82 euro krijgen.

Er werden vorige week vrijdag ook bordjes en camera’s opgehangen in de straten, om toeristen te waarschuwen respectvol om te gaan met de lokale bevolking.

Massatoerisme

De inwoners van Kyoto proberen al langer de gevolgen van het massatoerisme in te perken. Vorig jaar werden maatregelen genomen om ‘halfnaakte wandelaars en te lange fotoshoots’ te verbieden. Het comité ‘landschapsbehoud’ vroeg aan de toeristen om zich beter te gedragen. ‘Als er geen regels worden opgesteld, zal Gion verpest worden’, zei Kanji Tomita, vertegenwoordiger van het comité.

In 2017 kreeg Kyoto 7,4 miljoen toeristen over de vloer, een vijfvoud van de cijfers in 2012.