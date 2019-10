James Cooke laat achterste van zijn tong zien bij Eric Goens

James Cooke bijt vanavond de spits af in het vijfde seizoen van ‘Het huis’, dat opnieuw in Vlaanderen staat. U zit niet te wachten op een openhartige Cooke? Dan is er ook een herhaling die we u zeer warm kunnen aanbevelen.

BEVERGEM

Eén, 21.40-22.25 uur

Er waren tijden dat we u nooit herhalingen aangeraden zouden hebben. Maar tijden veranderen en besparingen worden opgevoerd. Als we het goed hebben, is dit de derde keer dat het absurdistische Bevergem uitgezonden wordt op de VRT. De eerste keer op Eén, dat wel.

KINDEREN VAN HET VERZET

Canvas, 21.20-22.15 uur

Deze week vertellen de kinderen van verzetsstrijders over de impact die de concentratiekampen op hun ouders hadden. Na de bevrijding van het grootste deel van België zaten nog tienduizenden Belgen vast in Duitse kampen.

HET HUIS

Eén, 20.40-21.40 uur

Eric Goens verhuist van Zuid-Afrika terug naar Vlaanderen. De komende acht weken brengt hij BV’s 24 uur onder in zijn boerderij, waar ze openhartig over hun leven vertellen. James Cooke bijt de spits af.

TERZAKE

Canvas, 20-20.30 uur

Bij Terzake volgen ze de laatste ontwikkelingen in de Brexit-saga op de voet. Daarnaast gaat Kathleen Cools ook dieper in op de oproep van Gwendolyn Rutten om euthanasie ook mogelijk te maken bij een ‘voltooid leven’. Daarvoor verwelkomt ze huisarts en levenseinde-expert Marc Cosyns en geriater Raf Van Hoeyweghen in de studio.