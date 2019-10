‘Game of thrones’-duo zal dan toch geen nieuwe ‘Star wars’-films maken

David Benioff en DB Weiss, de ­scenaristen en showrunners van ‘Game of thrones’, zijn niet langer betrokken bij de op stapel staande ‘Star wars’-trilogie.

Deze zomer raakte bekend dat Benioff en Weiss een exclusiviteitscontract hadden getekend bij Netflix. Enige uitzondering zou de Star wars-trilogie voor Disney zijn, waarvoor het duo zich al dit voorjaar had geëngageerd. De eerste film daarvan wordt in 2022 in de zalen verwacht. Films twee en drie zouden in 2024 en 2026 volgen.

Maar nu trekt het duo zich toch terug uit dat project omdat ze het te druk hebben. ‘Er zijn ook maar zoveel uren in een dag, het is niet mogelijk om ons volledig in te zetten voor zowel Star wars als onze Netflix-projecten’, aldus Benioff en Weiss.

Bij Lucasfilm, het bedrijf achter de Star wars-franchise, sluiten ze niet uit dat er in de toekomst nog zal worden samengewerkt met de twee. ‘David Benioff en Dan Weiss zijn ongelooflijke verhalenvertellers’, aldus ceo Kathleen Kennedy. ‘We hopen dat we hen in de toekomst alsnog kunnen betrekken, wanneer het voor hen mogelijk is om even weg te stappen van hun drukke schema en te focussen op Star wars.’

Overigens zullen een aantal fans van Star wars juichen wanneer ze dit nieuws te horen krijgen. Online liepen immers een aantal petities om Benioff en Weiss weg te houden van Star wars, omdat veel televisiekijkers meenden dat ze het laatste seizoen van Games of thrones hebben verprutst.