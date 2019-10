Elektrische bus ingezet tussen Brussel-Zuid en luchthaven Charleroi

Tussen het station Brussel-Zuid en de luchthaven van Charleroi wordt deze week een verbinding met een elektrische bus getest. Volgens de initiatiefnemers gaat het om ‘een primeur in Europa in de luchtvaartsector’.

Het gaat om een pilootproject van Flibco, het bedrijf dat shuttlebussen inlegt tussen de luchthaven van Charleroi en de grootste steden in de Benelux en Frankrijk, en Voyages Léonard, Waalse aanbieder van busreizen.

Door elektrische autobussen in te zetten hopen beide bedrijven hun CO2-uitstoot van 127 ton per jaar per voertuig te verminderen en de trajecten van en naar Brussels South Charleroi Airport groener te maken, luidt het.

‘Tijdens deze tests willen we onze voertuigen uitdagen, met name op het vlak van de vereiste laadtijd en hun rijbereik’, zegt Flibco-directeur Paul De Muynck. ‘Deze tests bieden ons de mogelijkheid om te bekijken of lange trajecten praktisch gezien haalbaar zijn.’ Om een traject van 200 kilometer af te leggen, wordt de laadtijd op 2,5 uur geschat.

De luchthaven van Charleroi juicht het project alvast toe. ‘Het is belangrijk voor Brussels South Charleroi Airport om zijn ecologische voetafdruk te verminderen’, zegt ceo Philippe Verdonck.