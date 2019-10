Girl’s Ride biedt enkel taxi's aan voor vrouwen in Brussel

De initiatiefnemers van Girl’s Ride willen binnenkort op zaterdagavond twee taxi’s inzetten in Brussel, die enkel vrouwen zullen vervoeren.

Het team kondigt het nieuws aan op Instagram, en zegt er ineens bij dat het project nog opgestart moet worden. Een ritje zal 10 euro kosten, er zijn alvast twee vrouwelijke chauffeurs kandidaat. ‘We zijn verrast door de omvang van ons initiatief, maar erg fier op het project en de reacties die we hebben gekregen’, zegt de initiatiefneemster, een 24-jarige studente, aan BRUZZ. ‘We willen er wel op wijzen dat we nog niet operationeel zijn, maar we houden jullie op de hoogte over de lanceren.’

Het wordt een dienst ‘van particulier tot particulier’. ‘Onze prioriteit is om de dienst zo betrouwbaar en optimaal mogelijk te maken’, staat op Instagram.

In Londen en Parijs bestaat zo’n dienst al, maar enkel vrouwen vervoeren kan niet zomaar. Iemand weigeren op basis van geslacht is namelijk discriminatie. In Londen is ‘Pink Ladies’ een aparte ledenclub binnen een bestaand taxibedrijf, in Frankrijk zijn de chauffeurs uitsluitend vrouwelijk, maar mogen mannen meerijden wanneer ze een vrouw vergezellen.