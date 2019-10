Britse politie wil twee Noord-Ierse broers verhoren in zaak-Essex

De politie van Essex heeft een opsporingsbericht verspreid voor twee broers uit Noord-Ierland. De politie wil hen verhoren in verband met het overlijden van 39 migranten in een koelwagen die vanuit Zeebrugge naar Engeland is verscheept.

De speurders zijn op zoek naar de 40-jarige Ronan Hughes en zijn 34-jarige broer Chistopher uit het graafschap Armagh. Via Twitter werden ook foto’s verspreid van de twee broers, die zich vermoedelijk in Noord-Ierland bevinden. Zij worden gezocht in verband met doodslag en mensensmokkel.

‘Hen lokaliseren en verhoren is cruciaal voor ons onderzoek’, aldus hoofdinspecteur Stuart Hooper. ‘We geloven dat ze zich op dit moment in Noord-Ierland bevinden, maar ze hebben ook links met de Ierse republiek. Wie weet waar ze zijn of belangrijke informatie heeft over hun whereabouts moet contact opnemen met de politie. Zelfs het kleinste detail kan vitaal zijn voor ons onderzoek.'

We want to speak to Ronan Hughes & his brother Christopher as part of our investigation into the deaths of 39 people whose bodies were found in #Grays.



Ronan (left) & Christopher (right) are wanted on suspicion of manslaughter & people trafficking.



Read: https://t.co/mbiyDMUded pic.twitter.com/pe37U1Hkdf — Essex Police (@EssexPoliceUK) October 29, 2019



Volgens de krant Daily Mail waren er eerder al berichten dat de man die de container had gehuurd waarin de lichamen zijn gevonden, toebehoorde aan Ronan Hughes. Het op het leasedocument door 'Ronan Hughes' vermelde adres zou overeenkomen met transportbedrijf C Hughes Transport.

C Hughes Transport hield in 2017 op te bestaan, maar C Hughes Logistics vermeldt zijn zakenadres als een brievenbus in het graafschap Monaghan op de grens tussen Noord-Ierland en de Ierse Republiek, aldus nog steeds de Daily Mail. Wat verder, in Ierland, woont er een Ronan Hughes.

De krant trok vrijdag naar zijn woning, maar Ronan Hughes was niet bereikbaar voor commentaar. Naast zijn woning stond een trekker met het logo C Hughes. Twee dagen eerder, de dag van de macabere vondst, had Christoper Hughes tegenover de krant zijn betrokkenheid ontkend.

Drie arrestanten vrijgelaten

Maandag verscheen de Noord-Ierse chauffeur van de vrachtwagen, de 25-jarige Maurice Robinson, voor de rechtbank. Die bepaalde dat de man in de gevangenis moet blijven op beschuldiging van 39-voudige doodslag, samenzwering voor mensensmokkel en hulp bij illegale immigratie, alsmede witwassen van geld.

Drie anderen die werden gearresteerd in de zaak - een 38-jarige man, een 38-jarige vrouw en een 46-jarige man - zijn voorlopig vrijgelaten op borg, aldus nog de politie. Over twee andere aangehouden personen is nog geen duidelijkheid.

Vietnamese politie

Vietnamese politieagenten zullen naar Groot-Brittannië reizen om de Britse diensten bij te staan in het onderzoek naar de identiteit van de 39 slachtoffers, zo meldt de Vietnamese krant VnExpress dinsdag. Wanneer de agenten van het ministerie van Publieke Veiligheid en leden van de politie van de provincie Nghe An ter plaatse zullen komen, en hoe ze de Britten juist zullen bijstaan, is nog niet duidelijk. De twee landen 'hebben contactlijnen ingesteld en continu informatie uitgewisseld'.

De Britse politie had maandag al de dossiers van vier slachtoffers overgemaakt aan Hanoi, om over te gaan tot een snellere identificatie van de slachtoffers. Er werden onder meer bloedstalen genomen bij Vietnamezen die melding hadden gemaakt van vermiste familieleden. Die stalen zullen vergeleken worden met het DNA-materiaal van de slachtoffers.

Volgens VnExpress zijn zeker 28 Vietnamese families betrokken.

Volgens de Britse krant Daily Mail hebben de Vietnamese autoriteiten de Britse speurders een lijst bezorgd met daarop de namen van veertien mensen die mogelijk in de koelcontainer zijn omgekomen.