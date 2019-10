Zondagnacht is IS-leider Baghdadi gedood bij een inval in een huis in het Syrische Barisha, niet ver van de Turkse grens. 60 tot 80 special forces namen aan die operatie deel. Om te vermijden dat het huis een bedevaartsoord zou worden voor IS-aanhangers, werd het huis gebombardeerd. Bovenstaande dronebeelden laten alvast niets aan de verbeelding over.

Dat het verschil in stijl en toon tussen Trump en Obama groot was, is al langer geweten. Maar door beide aankondigingen naast elkaar te zetten, van de dood van Baghdadi enerzijds, en de dood van Osama bin Laden anderzijds, valt des te meer het verschil tussen beide presidenten op.