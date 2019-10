Brusselse brandweerman slachtoffer van racisme: hakenkruis en scheldwoorden op helm

Een Brusselse brandweerman met buitenlandse roots heeft klacht ingediend wegens racisme, nadat zijn helm vrijdag werd volgeklad met racistische scheldwoorden en een hakenkruis. Dat meldt RTBF en de korpsleiding bevestigt het incident in een interne nota.

‘Arabier’, ‘Aap’, ‘Ga terug naar Molenbeek’, het zijn maar enkele van de woorden die een Brusselse brandweerrekruut afgelopen vrijdag zag staan op zijn helm. Dinsdag zou zijn kleerkast in de kazerne dan weer zijn opengebroken, waarna er een blikje bier en enkele plakken varkensvlees in werden achtergelaten.

Het slachtoffer, volgens RTBF een Brusselaar met Noord-Afrikaanse roots, zou klacht hebben ingediend. De politie zou volgens de Franstalige openbare omroep ook al ter plekke zijn geweest in het hoofdbureau van de Brusselse brandweer in de Helihavenlaan.

De politie van Brussel kon dat dinsdagmiddag nog niet bevestigen aan De Standaard. Het eerste incident van vrijdag wordt wel bevestigd in een interne nota van het brandweerkorps, die RTBF in handen kreeg. ‘Afgelopen vrijdag werd de helm van een rekruut beklad met racistische slogans. De korpsleiding veroordeelt dit ontoelaatbaar en strafbaar incident in de meest krachtige bewoordingen’, zo staat er. ‘Er werd een tuchtprocedure geopend. Racisme strookt niet met onze waarden. De brandweer van Brussel staat achter de mensenrechten, zowel voor het personeel als voor de mensen die we dagelijks beschermen.’

Walter Derieuw, woordvoerder van de Brusselse brandweer, benadrukt tegen RTBF dat racistische incidenten binnen de kazerne ‘gelukkig erg zeldzaam’ zijn. ‘Dat betekent niet dat ze niet erg zouden zijn. Elk incident is er een te veel’, zegt Derieuw. ‘Als de schuldige wordt gevonden, zal die meteen worden ontslagen, nog los van de strafrechtelijke gevolgen.’

De brandweerman vond ook een plak ham terug in zijn kleerkast. Foto: RTBF