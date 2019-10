Zlatan Ibrahimovic keert terug naar Spanje. Dat zegt hij zelf in een filmpje op zijn Instagram-account. Het is nog niet duidelijk of de 38-jarige Zweed een transfer aankondigt of de boodschap een reclamestunt is.

“Ola España, guess what? I’m coming back!” Met die woorden deed Zlatan Ibrahimovic nieuwsredacties overuren draaien op dinsdagmiddag. De beste Zweedse voetballer aller tijden, dit seizoen goed voor 31 goals in 31 matchen in de Amerikaanse MLS, kondigt een terugkeer naar Spanje aan, waar hij in het verleden al uitkwam voor Barcelona.

Het is nog maar te zien of Zlatan met zijn cryptische boodschap effectief bedoelt dat hij een transfer versierd heeft. Zo kondigde in de aanloop naar het WK 2018 ook aan dat hij er aanwezig zou zijn. Iedereen dacht al aan een comeback bij de Zweedse nationale ploeg… tot hij er plots opdook als ambassadeur van sponsor VISA.

Zlatan kan transfervrij andere oorden opzoeken nadat zijn contract bij het Amerikaanse LA Galaxy afloopt. Eerder had Zlatan vragen over zijn toekomst in de Verenigde Staten al onbeantwoord gelaten. “Of het mijn laatste seizoen was? Dat zou kunnen, ja”, bleef hij enkele weken geleden nog geheimzinnig.

Voor Ibrahimovic zit het seizoen erop nadat zijn club werd uitgeschakeld in de play-offs van de MLS na een 5-3-nederlaag tegen topfavoriet en stadsgenoot Los Angeles FC. Na de wedstrijd liet hij in zijn gekende stijl wel optekenen dat het “goed zou zijn voor de MLS mocht hij blijven”. “Als ik niet blijf, zal niemand nog weten wat de MLS is.”