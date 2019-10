Er zijn 93 verdiepingen voorzien voor kantoorruimte, restaurants en winkels, vanop de 'sky lobby' is er een prachtig zicht over de stad en de glazen kroon kan verlicht worden in verschillende kleuren. Het gebouw heeft in totaal 106 verdiepingen en ligt in het financieel disctrict Tun Razak Exchange (TRX).

Corruptieschandaal

De totstandkoming van het gebouw verliep niet zonder slag of stoot. Het project was initieel in handen van het Maleisische staatsfonds 1Malaysia Development Bhd (1MDB), dat geplaagd wordt door corruptieschandalen. Het werd overgenomen door de Indonesische ontwikkelaar Mulia Group, die hoopt de schandaalsfeer van zich af te schudden met hulp van de nieuwe premier.

Het staatsfonds 1MDB lag al langer onder vuur, nadat premier Najib Razak onverwacht de verkiezingen in Maleisië verloor in 2018. Hij moest daarna afrekenen met 42 aanklachten in verband met 1MDB, Razak pleit onschuldig.

Het 1MDB schandaal wordt omschreven als een van de grootste corruptieschandalen in de geschiedenis van Maleisië. Er wordt onderzoek gevoerd naar 1MDB in zes landen, voor omkoping en witwassen.