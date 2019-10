Nepalees beklimt 14 hoogste toppen in zes maanden

Een Nepalese klimmer heeft de veertien hoogste bergen ter wereld beklommen in zo’n zes maanden tijd. Nooit deed iemand hem dat voor.

‘Opdracht volbracht’, zei de 36-jarige Nirmal Purja toen hij dinsdagochtend op de top van de Shishapangma in Tibet stond. Zijn doel was alle bergen ter wereld die hoger zijn dan 8.000 meter te beklimmen in een recordtijd. En dat is hem gelukt.

At 8:58 hrs local time, Nims and his team reached the summit of Shisha Pangma. Team Members includes: Mingma David Sherpa, Galjen Sherpa and Gesman Tamang.#BremontProjectPossible pic.twitter.com/PeYUVQ7RnL — Nirmal Purja MBE (@nimsdai) October 29, 2019

Zes maanden en een week geleden - op 23 april - stond Nirmal Purja op de Annapurna in Nepal. In de maand die volgde, beklom hij de Dhaulagiri, de Kanchenjunga, de Everest, de Lhotse en de Makalu. In Pakistan volgden de bergen Nanga Parbat, Gasherbrum I, Gasherbrum II, K2, en de Broad Peak. Terug in Nepal beklom hij de Cho Oyu en de Manaslu.

Record

Nooit eerder beklom iemand de veertien hoogste bergen ter wereld zo snel. Het vorige record zou op naam staan van de Zuid-Koreaan Kim Chang-ho. Hij deed dat volgens een artikel op de website van de British Mountaineering Council in zeven jaar, tien maanden en zes dagen. Op de website van Purja zelf staat dat de vorige recordhouder de Poolse klimmer Jerzy Kukucza was. In 1987 had hij na zeven jaar, 11 maanden en veertien dagen alle veertien bergen boven de 8.000 meter beklommen.

Purja's prestatie is des te indrukwekkender omdat achtduizenders elk jaar maar in een korte periode te beklimmen zijn. Bovendien zijn de weersomstandigheden telkens cruciaal voor een succesvolle beklimming.

Purja, die in het Britse leger diende, was overigens ook de man die in mei de spraakmakende foto van een wachtrij aan de top van de Mount Everest postte.