‘Londense brandweer maakte grote fouten bij blussen brand Grenfell Tower’

Door de ‘grote fouten’ die de Londense brandweer heeft gemaakt bij het blussen van de Grenfell Tower zijn mensen om het leven gekomen die anders hadden kunnen worden gered. Dat is de conclusie van een onderzoek dat dinsdag al lekte in de Britse pers, een dag voor de officiële presentatie.

De ramp, de dodelijkste brand in een residentieel gebouw in het Verenigd Koninkrijk sinds de Tweede Wereldoorlog, schokte in 2017 het land. Daarna barstte ook een debat los over de vaak deplorabele en levensgevaarlijke leefomstandigheden in de sociale woningen van het VK.

Mede om die reden werd een onderzoek naar de ramp geopend. Om te beginnen reconstrueerde voormalig rechter Martin Moore-Bick daarvoor tot in detail wat zich die veertiende juni van 2017 had afgespeeld in de woontoren. Ook de reactie van de brandweer op het inferno werd onder de loep genomen.

Moore-Bick laat er in zijn conclusies geen twijfel over bestaan dat heel wat brandweermannen ‘ontzettend veel moed en zelfopoffering’ hebben getoond. Zo zijn verschillenden van hen tot heel hoog in de brandende toren doorgedrongen, in een poging zoveel inwoners als mogelijk te redden.

Anderzijds stelt hij ook verschillende ‘institutionele tekortkomingen’ bij het brandweerkorps aan de kaak. Zo zouden de brandweermannen niet de juiste opleiding gekregen hebben om dit soort branden te lijf te gaan, en was het brandweerkorps er ook onvoldoende op voorbereid. Ook werden die nacht zelf verschillende grote fouten gemaakt.

Foto: REUTERS

Evacuatie te laat

Concreet zouden de commandanten die de reddingswerken coördineerden te lang getalmd hebben om de bewoners op te roepen het gebouw te evacueren. Integendeel: ze werden telefonisch geadviseerd om hun appartementen niet te verlaten. Pas twee uur na het uitbreken van de brand werd besloten dat de toren toch moest worden ontruimd.

Indien dat bevel een uur eerder was gegeven, zouden er volgens Moore-Bick ‘veel minder doden’ gevallen zijn. ‘Leidinggevenden bij de Londense brandweer waren zo overtuigd van de idee dat bij bepaalde branden niet meteen moet worden geëvacueerd, dat ze zich niet konden voorstellen daarvan af te wijken’, concludeert de jurist.

Ontwerpfouten

Andere grote vraagtekens, zoals mogelijke fouten in het ontwerp van de Grenfell Tower, maakten geen deel uit van dit onderdeel van het onderzoek. Die komen aan bod in een tweede luik, dat nog moet worden afgerond.

Moore-Bick kwam wel al tot de conclusie dat het vuur startte in een defecte koelkast in een appartement op de vierde verdieping. Het vuur kon zich vervolgens erg snel verspreiden, omdat bij een renovatie aluminium gevelbekleding was aangebracht die niet vuurvast was. Integendeel: ze wakkerde het vuur verder aan.

Een woordvoerder van de Londense brandweer zegt tegen Reuters niet te willen reageren op het rapport vóór de officiële publicatie ervan op woensdag. Naar de ramp loopt ook nog een politieonderzoek. Mogelijke verdachten zullen pas worden aangeklaagd nadat het onderzoek van Moore-Bick volledig is afgerond.

Onderstaande video maakten we op de dag van de ramp.