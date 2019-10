De Brusselse raadkamer heeft zich dinsdag nog niet gebogen over het Europees aanhoudingsbevel tegen Carles Puigdemont. Dat zal pas op 16 december gebeuren.

Puigdemont, die al sinds 2017 in ons land verblijft, heeft zich verzet tegen zijn overlevering aan Spanje. Daarom is het nu aan de raadkamer om te beslissing of het Europees aanhoudingsbevel uitvoerbaar verklaard wordt. De advocaten van de Catalaanse politicus hadden uitstel gevraagd om hun schriftelijke conclusies te kunnen neerleggen.

Dat uitstel hebben ze gekregen. Op 16 december zal de raadkamer zich over de zaak buigen, zo hebben de advocaten van de Catalaanse politicus dinsdagvoormiddag gemeld.

Het Spaanse gerecht had op 14 oktober een nieuw Europees aanhoudingsbevel (EAB) uitgevaardigd tegen de voormalige minister-president van Catalonië. In ­tegenstelling tot het vorige aanhoudingsbevel wordt hij, behalve voor misbruik van overheidsgeld, ook gezocht voor ‘opruiing’.

Volgens de advocaten van Puigdemont is het parket van mening dat die feiten ook in België strafbaar zijn. ‘Het zou naar Belgisch recht gaan om afwending van overheidsgelden en samenzwering tegen de staatsvorm’, zegt advocaat Paul Bekaert.

Bekaert haalt onder meer aan dat Puigdemont niet kan overgeleverd worden omdat hij verkozen is als Europees parlementslid en zo immuniteit geniet. ‘We roepen ook in dat er gevaar bestaat dat de mensenrechten geschonden zullen worden.’