Burger King brengt plantaardige burger ook naar Europa

De fastfoodketen Burger King experimenteert al langer met plantaardige burgers, en het bedrijf wil nu ook in heel Europa twee burgers van nepvlees op de markt brengen.

Burger King zal twee plantaardige burgers, de Rebel Whopper en de Rebel Chicken King, in heel Europa aanbieden. Zweden kreeg de primeur, waar de burgers deze zomer al te proeven waren.

Het ‘Rebel’-menu werd ontworpen door Vivera, een Nederlandse producent, voor de Zweedse markt. Marfrig Global Foods SA en Archer-Daniels-Midland Co. mochten de Rebel Whopper voor Braziliaanse markt ontwikkelen.

Burger King springt op dezelfde kar als Kentucky Fried Chicken en McDonald’s. Klanten konden bij KFC voor het eerst ‘vegan nuggets’ proeven, of ‘kippenvleugels’ op basis van planten. McDonald’s ging voor de P.L.T-sandwich, wat staat voor ‘plant’, ‘lettuce’ en ‘tomato’. Dat zou een veganistische tegenhanger moeten worden van de bekende BLT-sandwich, waar de afkorting voor spek, sla en tomaat staat.

‘Impossible Whopper’

De Europese uitrol volgt nadat het bedrijf in de Verenigde Staten de ‘Impossible Whopper’ in meer dan 7.000 vestigingen op het menu bracht. Volgens Burger King is die veggieburger er een gigantisch succes. Ze werkten er samen met Impossible Foods, die proteïnen uit de wortels van een sojaplant laat fermenteren in gist om zijn hamburgers te kweken. Er komt ook een streep genetische manipulatie bij kijken.

Burger King streeft ernaar om vleesvervangers te ontwikkelen die zo veel mogelijk op echt vlees lijken, zowel qua uiterlijk en smaak als textuur. ‘De Impossible Whopper is helemaal Whopper’, stelt Burger King. ‘Maar zonder vlees. Het is even sappig, verleidelijk en heerlijk als het origineel.’