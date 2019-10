Indiase peuter levenloos in put aangetroffen

Hulpverleners in Zuid-India zijn er niet in geslaagd een tweejarige peuter uit een smalle put te redden. Na een reddingsoperatie van bijna 82 uur is dinsdagochtend het levenloze lichaam van de jongen aangetroffen, zo hebben lokale verantwoordelijken gemeld.

Sujith Wilson was vrijdag in een verlaten boorput gevallen toen hij met vrienden aan het spelen was in de buurt van zijn huis, in het Tiruchirappalli-district in de staat Tamil Nadu. De jongen raakte aanvankelijk geblokkeerd op 10 meter, maar viel tot op 26 meter diepte in de verlaten put van 180 meter.

Met een boormachine hadden reddingswerkers een parallelle put gegraven waarin ze konden afdalen. De reddingswerken werden bemoeilijkt door de rotsige bodem en de regen. ‘We zijn erin geslaagd om tot 19,8 meter te boren. De reddingsoperatie werd afgeblazen nadat camera’s vaststelden dat er geen wijziging was in zijn positie en geur uit de put bevestigde dat hij overleden was’, zegt Jawaharlal Nehru, verantwoordelijke van de reddingsoperatie. Het lichaam verkeerde in een vergevorderde staat van ontbinding.

Het stoffelijk overschot werd overgebracht naar een ziekenhuis voor autopsie en is nadien aan de ouders overhandigd, die hem later op de dag hebben begraven.

In juni overleed ook al een tweejarige jongen in de staat Punjab nadat hij bijna 110 uren had vastgezeten in een boorput.