Oekraïne-expert Witte Huis wil vandaag getuigen tegen Trump

Een hooggeplaatste medewerker van de dienst Nationale Veiligheid van het Witte Huis is bereid vandaag voor de speciale onderzoekscommissie van het Congres te getuigen tegen Donald Trump. Die commissie voert het impeachmentonderzoek dat loopt naar de Amerikaanse president.

Het gaat om Alexander Vindman, luitenant-kolonel in het Amerikaanse leger en lid van de Nationale Veiligheidsraad, waar hij volgens The New York Times de grootste expert over Oekraïne is. Hij luisterde in die hoedanigheid mee naar het controversiële telefoontje waarin president Trump zijn Oekraïense collega Volodimir Zelenski onder druk zou hebben gezet om een onderzoek te openen naar Democratisch uitdager Joe Biden.

Vindman maakte zich naar verluidt ‘zulke grote zorgen’ over de inhoud van dat gesprek, dat hij een jurist in dienst van de Amerikaanse overheid ervan op de hoogte bracht.

Volgens een schriftelijke versie van de getuigenis die hij vandaag zal geven, en die door persagentschap Reuters al kon worden ingekeken, trok Vindman in een maand tijd tweemaal aan de bel over, wat hij noemt, ‘ongepaste verzoeken’ tussen de Verenigde Staten en Oekraïne.

Heilige plicht

‘Indien Zelenski was ingegaan op het verzoek van Trump zou dat de nationale veiligheid van de Verenigde Staten in groot gevaar hebben gebracht’, concludeert Vindman. 'Ik was daarom bezorgd over het telefoongesprek. Ik vond het niet gepast een buitenlandse regering te vragen een onderzoek te voeren naar een Amerikaans burger, en ik was ongerust over de implicaties voor de steun van de Amerikaanse regering voor Oekraïne.'

Het Witte Huis had medewerkers expliciet verboden om mee te werken aan het impeachment-onderzoek. Volgens Vindman was het echter 'zijn heilige plicht' dat toch te doen, zo staat nog in zijn verklaring.

Vindman, een gedecoreerde oorlogsveteraan, wordt zo de eerste medewerker van het Witte Huis die bereid is te getuigen in het impeachmentonderzoek dat naar president Trump wordt gevoerd. Dat kwam tot stand nadat een klokkenluider details had gedeeld over een telefoongesprek tussen Trump en Zelenski. Het Witte Huis gaf de transcriptie van dat gesprek eind september vrij. Vindman benadrukt dat hij niet die klokkenluider is. Zijn verklaring zal wel elementen aangedragen door de klokkenluider bevestigen en verder uitdiepen.

Eerder gaf stafchef Mick Mulvaney, tijdens een opmerkelijke persconferentie, toe dat de VS 400 miljoen dollar aan militaire hulp voor Oekraïne bevroor.