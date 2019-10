VTM-presentator excuseert zich voor manier waarop hij overlijden Marieke Vervoort aankondigde

VTM-presentator Davy Parmentier heeft zich tijdens de eerste echte uitzending van ‘Wat een dag’ verontschuldigd voor de manier waarop hij het overlijden van rolstoelatlete Marieke Vervoort aankondigde tijdens de pilootaflevering.

Op de dag dat rolstoelatlete Marieke Vervoort stierf, presenteerde Davy Parmentier de pilootaflevering van de nieuwste talkshow op VTM, Wat een dag. Parmentier vroeg toen onverwacht aan klankman Pascal Braeckman hoe hij zich voelde bij het overlijden van Vervoort. Braeckman, die goed bevriend was met Wielemie, stond aan de grond genageld en stotterde na enkele extra vragen van de presentator dat hij 'haar nog een SMS had verstuurd als hij had geweten dat het "vandaag" was'. Toen Braeckman zichtbaar vocht tegen zijn tranen en finaal dichtklapte, richtte de presentator zich tot de overige praatgasten en vroeg hij of 'er hier nog iemand is die Marieke heeft gekend of ooit heeft ontmoet'.

Parmentier verwees ook naar het overlijden van Vervoort als 'een project waar ze al een tijdje mee bezig was'.

Braeckman: 'Ik voelde me niet gepakt'

Er kwam veel kritiek op die aanpak, die volgens de kijkers ongevoelig was. Tijdens de eerste echte uitzending van Wat een dag maandagavond kwam Pascal Braeckman zelf opnieuw aan het woord om te reageren. Hij benadrukte dat hij het de presentator niet kwalijk nam. 'Ik voelde me niet gepakt: ik ken u en we zouden zonder camera’s het gesprek op identiek dezelfde manier gevoerd hebben', zei hij. 'Blijkbaar werd er gezegd dat jullie mij onrespectvol gepakt hadden, maar zo voelde het voor mij niet.'

Parmentier keek nadien recht in de camera om zich expliciet te verontschuldigen aan de kijkers voor de manier waarop het overlijden van Marieke Vervoort werd aangekondigd.