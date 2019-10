Lewis Hamilton laat weten dat hij altijd extra op zijn hoede is als hij met Max Verstappen het gevecht moet aangaan.

Afgelopen weekend mocht Hamilton voor de drieëntachtigste keer zegevieren in zijn F1-carrière maar het werd hem allesbehalve in de schoot geworpen. Bij de start werd de Brit eerst door Sebastian Vettel van de baan gedwongen en even later beschadigde hij zijn Mercedes na een contact met Verstappen.

Vervolgens kwam Verstappen ook nog in aanraking met Valtteri Bottas en het gevolg was een lekke band voor de Nederlander. Ondanks een sterke inhaalrace zat er geen podium meer in voor de Verstappen.

Het is niet de eerste keer dat Verstappen in zulke situaties verzeild raakt en na de race werd aan Hamilton gevraagd of hij een gevecht met de Red Bull-rijder anders benadert dan normaal.

"Ik denk dat elke rijder een beetje anders is," vertelde Hamilton aan de media. "Sommige zijn slimmer. Sommige zijn erg slim, agressief en sommige zijn wat dommer."

"Door die ervaringen van het racen met mensen, geef je wat meer ruimte. Bij anderen hoef je dat niet te doen, ze zijn heel respectvol."

"Maar ja, Max. Het is zeer waarschijnlijk dat je Max op je pad tegenkomt als je hem geen extra ruimte geeft. Dus meestal doe je dat wel."

Hamilton liet ook optekenen dat het in de chaos van de eerste bocht in Mexico quasi onmogelijk was om hem meer ruimte te geven.

"In mijn ervaring had ik niet veel ruimte om hem extra ruimte te geven. Ik denk niet dat het opzettelijk of zoiets is, hij is gewoon een magneet voor dat soort dingen.”

Sebastian Vettel is het roerend eens met Hamilton en Valtteri Bottas zei dan weer dat Verstappen plots opdook uit het niets.

“Daar hield hij een lekke band aan over maar ik kon hem niet meer ontwijken. Die lekke band had hij helemaal aan zichzelf te danken,” besluit Bottas.

