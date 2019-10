2.000 mensen brengen laatste groet aan Marieke Vervoort

In Diest konden mensen maandagavond van 18 tot 20 uur afscheid nemen van de vorige week overleden Marieke Vervoort. Een kwartier voor het einde hadden al 2.000 personen een laatste groet gebracht aan de 40 jaar geworden rolstoelatlete.

De rolstoelatlete overleed vorige dinsdag door euthanasie na een progressieve spierziekte.

De laatste groet vond plaats in Hof Te Rhode. Dat is een bekende evenementenlocatie in Schaffen bij Diest, thuishaven van Marieke Vervoort. Vervoort lag opgeborgen in een speciaal ingerichte rouwkamer. Op de rode kist stond een recente foto, geflankeerd door twee kunstwerken in de vorm van een portret en een actiefoto als rolstoelatlete bij het naderen van de aankomstlijn na een spurtnummer.

In een hoekje prijkte een foto met Vervoort op training met haar onafscheidelijke hond. Tot de vele bloemenkransen behoort een exemplaar van Jacques Rogge, gewezen voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC).

Onder de 2.000 bezoekers bevonden zich vooral vrienden en kennissen uit Diest en omgeving. Zij hadden allemaal dezelfde boodschap: verdriet om het afscheid maar ook vrede met het einde van de pijnlijke en uitzichtloze strijd.

De begrafenis vindt dinsdag plaats in beperkte kring. Marieke Vervoort heeft die viering zelf in elkaar gestoken. De plaatselijke rocklegende Guy Swinnen van The Scabs zorgt voor de muzikale omlijsting, samen met Stan Van Samang en mogelijk ook Koen Wauters. Er staan drie toespraken op het programma. Onder meer burgemeester van Diest Christophe De Graef (Open Diest) zal het woord nemen.