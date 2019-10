Beslissing over afzettingsprocedure Trump valt donderdag

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemt donderdag over het formaliseren van een afzettingsprocedure van president Donald Trump. Dat heeft de Democratische voorzitster van het Huis, Nancy Pelosi, maandag bekendgemaakt.

De afzettingsprocedure komt er naar aanleiding van een controversieel telefoongesprek tussen Trump en zijn Oekraïense ambtgenoot Volodomir Zelenski. Trump zou er bij hem hebben op aangedrongen om bezwarend materiaal te verzamelen over Joe Biden, de voormalige vice-president onder Barack Obama en mogelijke tegenstander van Trump bij de komende presidentsverkiezingen.

'Wij zullen deze week in het halfrond een resolutie indienen die zegt dat het nu lopende en bestaande onderzoek van onze commissies deel uitmaakt van dit impeachment-onderzoek', stelde Pelosi in een door nieuwszender CNN afgedrukte brief aan haar fractie in het Huis. 'Met inbegip van alle verzoeken voor documenten, dagvaardingen voor data en getuigenissen en alle andere onderzoeksstappen die zijn gezet of zullen worden gezet als deel van dit onderzoek'.

Procedure



De tekst van de resolutie stelt de procedure vast voor de hoorzittingen die open zullen staan voor de Amerikanen en de gegarandeerde rechten van de president en zijn verdediging, zegt Pelosi ook. Door een eerste formele stemming kan het Witte Huis niet meer het uitblijven van een stemming in plenaire zitting als voorwendsel gebruiken om het onderzoek te boycotten, zei Pelosi.

'Heksenjacht'

De voorbije weken doken steeds meer bezwarende elementen op. Zo verklaarde William Bill Taylor, Amerikaans ambassadeur in Oekraïne, dat Donald Trump voor de militaire hulp aan Oekraïne ‘een tegenprestatie’ verwachtte. Trump zelf doet de zaak af als 'een heksenjacht'.

Verdeeld

Over een mogelijke impeachmentprocedure zijn ook bij de democraten de meningen verdeeld. Zelfs al stemt een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden voor de procedure, dan nog is het zo goed als uitgesloten dat de door de tepublikeinen gedomineerde Senaat hetzelfde doet. Daarom vrezen dat sommige democraten dat de procedure Trump op termijn goed zou kunnen uitkomen.