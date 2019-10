Hoe het Vlaamse verzet de oorlog won, maar de strijd om de herinnering verloor

Door de serie Kinderen van het verzet is er eindelijk aandacht voor verzetsstrijders tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat werd tijd.

Na de Tweede Wereldoorlog ging het in Vlaanderen vooral over de collaboratie. Over het verzet werd hier amper gesproken. Daarin zijn we uniek in Europa – andere landen eren hun verzetshelden, wij weten nauwelijks wie ze zijn. Journalist Marc Reynebeau legt uit hoe dat komt.

Reageer

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dsaudio@standaard.be

Credits

Journalist Marc Reynebeau | Host Nele Eeckhout | Redactie Nele Eeckhout, Fien Dillen, Anna Korterink | Audioproductie Brecht Plasschaert | Muziek Brecht Plasschaert | Eindredactie Anna Korterink | Chef Audio Wouter Van Driessche | Fragmenten Kinderen Van het Verzet VRT

Over deze podcast

Journalistiek om naar te luisteren. Dat is dSAudio. Van maandag tot vrijdag praat een journalist van De Standaard u elke dag een twintigtal minuten bij over een actuele kwestie. Om te beluisteren wanneer lezen geen optie is.