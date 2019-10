Hoe een shockerende nederlaag van Ronnie O’Sullivan toch goed nieuws kan zijn

Het World Open snooker is geen succes geworden voor Ronnie O’Sullivan. De 43-jarige Engelsman (WS-2) slaagde er zelfs niet in zich op de hoofdtabel te plaatsen, ondanks een vlucht van zo’n 14 uur om in het Chinese Yushan te geraken. ‘The Rocket’ werd maandag in een voorronde met 5-3 uitgeschakeld door de Welshman Dominic Dale (WS-94).

Met breaks van 50 en 91 maakte O’Sullivan nog wel een 2-0 achterstand goed en hij kwam ook nog terug tot 3-3, maar dan tikte Dale, die eerder al reeksen van 50 en 76 had laten noteren, breaks van 51 en 72 weg. Dat tot verbijstering van het Chinese publiek, dat evenwel snel van de shock bekomen was en halsoverkop naar voor stormde om een handtekening van, of een selfie met “The Rocket” te bemachtigen.

In negen vorige confrontaties had Dale telkens het onderspit moeten delven, O’Sullivan won daarbij bovendien meer dan driekwart van de frames en gaf Dale ettelijke keren een whitewash om de oren. “27 jaar heeft het geduurd, maar nu heb ik Ronnie toch verslagen, misschien wordt dit wel mijn grote doorbraak”, glimlachte de 47-jarige Dale. “Het is altijd een eer om tegen de allergrootste te spelen. Sowieso ben je dan geconcentreerd en extra gemotiveerd, anders is er iets mis met je. Ik heb wel wat ervaring en wou een goede prestatie neerzetten, maar dat ik hem zou verslaan, had ik nooit verwacht. Ronnie leek de wedstrijd nochtans ernstig te nemen. Het is wel eens anders geweest, maar nu leek hij echt gefocust.”

Goed nieuws?

O’Sullivan won het toernooi in 2004, toen het nog de Grand Prix heette, en was in 2005, 2007 en 2010 runner-up. Dit jaar deed hij voor het eerst weer mee sinds het toernooi in 2012 naar China verhuisde. De vroege uitschakeling van de grootste ster in de sport is wellicht wel goed nieuws voor de organisatoren van de komende Britse toernooien. Onlangs verklaarde O’Sullivan dat hij zijn deelname aan die toernooien ging laten afhangen van zijn prestatie in China. “Als ik het daar goed doe, kan ik me wel weer wat vakantie veroorloven”, klonk het.