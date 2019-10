Anderlecht geeft amper zestienjarige Zeno Debast zijn eerste profcontract: “Wissel voor de toekomst”

Bij RSC Anderlecht heeft de zestienjarige Zeno Debast een contract voor drie seizoenen ondertekend, zo maakte de club maandag bekend.

Debast is nog maar net zestien jaar geworden en zit al sinds zijn zevende bij de Belgische recordkampioen, waar hij werd opgeleid tot centrale verdediger en middenvelder.

“Als Zeno zich op deze manier blijft doorzetten, dan is hij een wissel op de toekomst”, bekent sportief directeur Michael Verschueren. “Er komen nu enkele cruciale jaren aan en net daarom is het goed dat eigen opgeleide jonge spelers voor Anderlecht blijven kiezen. Het is de club van zijn hart, hij voelt zich goed omringd en weet dat hij hier mogelijkheden zal krijgen.”