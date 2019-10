Pech voor Wouter Vandenhaute? “Lokale ondernemers redden Roda JC”

Een groep lokale ondernemers is hard bezig om de bankgarantie van 900.000 euro voor Roda JC voor elkaar te krijgen. Mocht dat maandagavond niet rondkomen, dan staat voormalig grootaandeelhouder Frits Schrouff garant voor het tekort. Dat meldt de Nederlandse regionale zender L1.

De zender meldt verder dat Schrouff de licentiecommissie van de KNVB op de hoogte heeft gesteld van de constructie. De handtekening van de Landgravenaar staat al op papier, voor het geval dat de ondernemers de zaak niet op tijd rondkrijgen. Als Roda JC in gebreke blijft, krijgt de club uit de eerste divisie voor de tweede keer dit seizoen drie punten in mindering.

Vanuit België had Wouter Vandenhaute, de voormalige eigenaar van televisiezenders Vier en Vijf, interesse in een overname van de Nederlandse voetbalclub. Met de gewezen sportjournalist werd er een verkennend gesprek gevoerd.

Eind 2017 deed Vandenhaute al een bod op RSC Anderlecht. Toen stak Marc Coucke hem de loef af. Hij slaagde er in 2009 wel in de Vlaamse wielerklassiekers Ronde van Vlaanderen en Omloop Het Nieuwsblad over te nemen. Later bracht hij in zijn Flanders Classics ook nog Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, de Scheldeprijs en de Brabantse Pijl onder.