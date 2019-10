Twee gewonden bij schietpartij aan moskee in Bayonne

Bij een schietpartij aan een moskee in de Zuid-Franse stad Bayonne zijn maandagnamiddag twee mensen zwaargewond geraakt. De schutter wou de moskee in brand steken, maar werd betrapt. De vermoedelijke dader is opgepakt.

Dat melden Franse media. Het incident gebeurde in volle namiddag, rond 15.20 uur. De politie heeft een verdachte, een man van 84 jaar, in de buurt van zijn woning kunnen oppakken.

De twee slachtoffers, mannen van 74 en 78 jaar, waren in de moskee aanwezig toen de verdachte met behulp van benzine het gebouw probeerde in vlammen te laten opgaan. Hun aanwezigheid heeft de vermoedelijke dader ‘verrast’, aldus de lokale politie, waarop hij op hen geschoten heeft. De toestand van de twee gewonden is stabiel.

De politie is bij de woning van de verdachte aanwezig, op zoek naar springstoffen. Volgens persagentschap AFP zou de verdachte, Claude S., bij de verkiezingen van 2015 opgekomen zijn voor Front National.