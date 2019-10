Huis kopen kost 7.500 euro meer dan vorig jaar

De gemiddelde prijs van een woonhuis in Vlaanderen is in de eerste negen maanden van dit jaar opgelopen tot 285.090 euro, dat is zo’n 7.500 euro meer dan vorig jaar.

De vastgoedmarkt blijft op volle toeren draaien. In het derde trimester van dit jaar, dus van juli tot en met september, noteerden de Belgische notarissen 4,3 procent meer vastgoedtransacties dan in dezelfde periode van vorig jaar. Over de eerste negen maanden staat de teller op +6,6 procent vastgoedverkopen, in Vlaanderen zelfs op +7,3 procent.

Woonbonus

Volgens Bart Van Opstal, woordvoerder van de notarisfederatie, was het de drukste vastgoedzomer in meer dan tien jaar. Zonder twijfel zal die trend in het lopende, vierde trimester nog versterken, want na het nieuws over de afschaffing van de Vlaamse woonbonus noteerden de notarissen gedurende de maand oktober een ware rush op koopwoningen.

Woningen

Die grote belangstelling vertaalt zich in flink stijgende woningprijzen.

Zo ligt de gemiddelde prijs van een woonhuis in ons land nu op 259.725 euro. Dat is een prijstoename met 3,2 procent in vergelijking met vorig jaar. In Vlaanderen ligt die gemiddelde verkoopprijs op 285.090 euro, dat is een stijging tegenover de eerste negen maanden van vorig jaar met zo’n 7.500 euro.

In vergelijking met vijf jaar geleden (2014), betaalt u nu gemiddeld 34.500 euro meer voor een woning in het Vlaams Gewest. Dat komt volgens de notarisfederatie neer op een reële prijsstijging, bovenop 8,8 procent inflatie in die periode, van 5,5 procent.

Appartementen

Ook de verkoopprijs van appartementen blijft stijgen, en zelfs aan een hoger ritme dan bij de woonhuizen.

De gemiddelde Belgische kostprijs voor een appartement ligt nu op 228.356 euro, of +3,7 procent tegenover vorig jaar. Het gaat om de grootste prijsstijging in de afgelopen vijf jaar.

In Vlaanderen kostte een appartement in de eerste negen maanden gemiddeld 232.806 euro. In vergelijking met 2018 moesten de kopers dit jaar zo’n 8.000 euro meer betalen.