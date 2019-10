Na De Rechtbank buigt een nieuwe reeks van Woestijnvis zich over het gerechtelijk apparaat. Maar ook op VTM debuteert een nieuw programma: Wat een dag, waarvan vorige week al een rampzalige pilootaflevering in de ether ging.

Terzake (Canvas, 20-20.30 uur)

Het duidingsprogramma van Canvas buigt zich over de grote thema's van de dag. Lia Van Beckhoven geeft een toelichting over het nieuwe uitstel voor de Brexit. Oorlogsreporter Rudi Vranckx legt uit wat de implicaties zijn van het uitschakelen van IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi. Verder aandacht voor Brazilië, waar Jair Bolsonaro nu één jaar president is. Een reportage toont de invloed van de verkiezing op de inheemse bevolking.

Ooit Vrij (Vier 20.35-21.30 uur)

Na De rechtbank en De recherche is er deze derde Woestijnvisreeks over het gerechtelijk apparaat. Ooit Vrij focust op gedetineerden die vervroegd vrijkomen.

Winteruur (Canvas 23.20-23.30 uur)

Wim Helsen is terug om u een hele winter lang met BV’s en hun favoriete teksten richting uw bed te begeleiden. Actrice Lize Feryn mag de spits afbijten.

Wat een dag (VTM 23.00-0.00 uur)

U kunt gewoon bij Canvas blijven hangen, daar begint een veelbelovende Noorse true crime. Of geef de spiksplinternieuwe laatavondshow van VTM een kans. Daar begint creatief directeur Davy Parmentier vandaag aan zijn bijbaantje als talkshowhost. Afgaande op de proefuitzending die vorige week uitgezonden werd, zou het weleens kunst- en vliegwerk kunnen worden.