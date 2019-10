Brits Parlement moet zich opnieuw uitspreken over nieuwe verkiezingen

Het lijkt erop dat de Britse Parlementsleden vandaag of morgen zullen instemmen met vervroegde verkiezingen. De precieze datum hangt af van hoeveel medestanders premier Boris Johnson kan overtuigen, maar wellicht wordt het 9 of 12 december.

Het Lagerhuis komt maandagavond samen om zich te buigen over de vervroegde verkiezingen. Nu de Europese Unie opnieuw heeft ingestemd met een uitstel van de Brexit, lijken die verkiezingen onafwendbaar.

Het scenario waar de parlementsleden vanavond over discussiëren, is dat van een verkiezing op 12 december, zoals Johnson dat wil. Maar daarvoor heeft hij een tweederdemeerderheid nodig.

In de praktijk zal dat afhangen van de steun van Labour. De partijtop hield tot maandagnamiddag overleg over een standpunt. Eigenlijk zij de sociaaldemocraten geen voorstander van die nieuwe verkiezingen, maar mogelijk zullen ze met lange tanden toch instemmen met het voorstel van Johnson.

Alternatief

Dat heeft alles te maken met de vooruitzichten voor als dit voorstel zou verworpen worden. Dan zou oppositiepartij Liberal Democrats dinsdag met een alternatief voorstel komen, voor verkiezingen op 9 december.

Dat voorstel heeft maar een gewone meerderheid nodig, en de kans is reëel dat de conservatieven dat voorstel zouden steunen. In dat geval komen er dus sowieso toch verkiezingen, wat voor Labour gezichtsverlies zou betekenen.

Kans op verzet klein

In het geval dat ook voor dat voorstel van de Liberal Democrats geen meerderheid is, dan zullen de Tories wellicht met een nieuw plan van aanpak moeten komen. Maar waarnemers achten de kans klein dat nu het nieuwe uitstel er is er nog steeds een meerderheid tegen verkiezingen stemt. Wellicht weten de Britten dus maandag of dinsdag wanneer ze naar de stembus moeten trekken.