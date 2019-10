Onderzoek naar zwangerschap na 40 weken stopgezet na dood zes baby’s

Een Zweeds onderzoek naar zwangerschappen die langer duurden dan 40 weken werd vorig jaar vroegtijdig stopgezet, nadat 5 baby’s stierven en een zesde kort na de geboorte overleed.

‘De studie verderzetten zou onethisch zijn’, vonden de Zweedse onderzoekers. Onder leiding van het universitair ziekenhuis Sahlgrenska in Gothenburg wilden wetenschappers 10.000 vrouwen in veertien verschillende ziekenhuizen onderzoeken, om statistisch significante data te verzamelen over zwangerschappen die langer dan 40 weken duren. Een gemiddelde zwangerschap duurt 40 weken, maar voor het onderzoek werden de zwangerschappen verdergezet tot 43+0 weken.

Vrouwen in de 40ste week van hun zwangerschap werden uitgenodigd om deel te nemen aan de studie. Ze werden willekeurig opgedeeld in twee groepen. Bij een groep werd de bevalling de 42e week ingeleid, de andere groep werd op 43 weken ingeleid, als dat nog niet spontaan gebeurde.

Er stierven geen baby’s bij moeders die in de 42e week werden ingeleid, maar zes kinderen van de tweede groep haalden het niet. Daarom werd de studie vroegtijdig stopgezet in oktober 2018, nadat slechts een kwart van het beoogde aantal aanstaande moeders gevolgd was. De zes sterfgevallen gaven voor de onderzoekers voldoende indicatie dat er een significant verhoogd risico was bij een zwangerschap tot 43 weken.

De onderzoekers weigerden te communiceren over hun bevindingen, tot de studie in een medisch tijdschrift verscheen. Een van de wetenschappers heeft nu een doctoraatsstudie online geplaatst op de website van de universiteit van Gothenburg.

Het onderzoek werd niet afgewerkt, maar de verschillen tussen beide groepen zijn groot genoeg voor de wetenschappers om toch een conclusie te trekken. Volgens hen is het beter ‘als een zwangerschap niet langer dan 41+0 weken duurt’.

Verschillende Zweedse ziekenhuizen hebben hun beleid al aangepast, zodat vrouwen op tijd kunnen bevallen.