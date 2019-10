Een Chinese vrouw van 67 heeft vrijdag een wereldrecord verpulverd. Mevrouw Tian, een 67-jarige vrouw uit de Oost-Chinese provincie Shandong, beviel vrijdag in het ziekenhuis van Zaozhuang na een keizersnede van een dochtertje. Tian is daarmee de oudste vrouw die bevalt van een kind dat op natuurlijke wijze verwekt is. Het record stond voordien op naam van een Britse, die in 1997 op natuurlijke wijze zwanger raakte en een kind op de wereld zette toen ze 59 jaar oud was.

Tian, een gepensioneerde verpleegster, had al een zoon en een dochter, en verschillende kleinkinderen, waarvan de oudste al 18 jaar oud is. Volgens haar echtgenoot, de 68-jarige Huang, was de baby ongepland maar ‘gestuurd door de hemel’. Daarom kreeg het meisje, dat bij geboorte 2,6 kilogram woog, de naam Tianci, wat zoveel betekent als ‘geschenk van God’.