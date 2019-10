Bij het ontwaken zagen de inwoners van New Delhi maandagochtend hoe hun stad in dikke pakken grijze smog was gehuld, die door de koude lucht erg lang bleef hangen. De rook was afkomstig van het tijdens de Divali-festiviteiten massaal afgeschoten vuurwerk.

De luchtkwaliteitsindex, waarmee het aantal giftige deeltjes in de atmosfeer wordt aangeduid, piekte maandagochtend vroeg voor grote delen van de Indiase hoofdstad op wel 750 microgram fijn stof (PM 10 en PM 2.5) per kubieke meter. Maandagmiddag werden nog steeds waarden rond de 300 microgram opgemeten.

Waarden boven 401 microgram worden internationaal gezien als ‘zeer ernstig’. De negatieve gevolgen voor de volksgezondheid zijn erg groot, zelfs voor gezonde mensen die verder niet lijden aan longaandoeningen.

Autoverkeer aan banden

PM 2.5, stofdeeltjes die kleiner zijn dan 2.5 micrometer, dringen diep tot in de longen door. Dat maakt het extra ongezond wanneer ze worden ingeademd.

In een poging iets te doen aan de luchtkwaliteit besloot het Indiase Hooggerechtshof onlangs dat tijdens de Divali-festiviteiten enkel milieuvriendelijk vuurwerk mocht worden afgestoken op aangewezen plekken, zoals parken, en dat maximum twee uur lang. Stadsbewoners meldden echter dat die wet op verschillende plaatsen in de stad werd overtreden.

Vanaf volgende week start New Delhi met het aan banden leggen van het autoverkeer. Op basis van hun nummerplaat zullen voertuigen slechts op bepaalde dagen van de week worden toegelaten op de wegen van de stad.