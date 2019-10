Transgenders kunnen vanaf 1 november makkelijker wisselen tussen vrouwen- en mannenvoetbal

Het geslacht op de identiteitskaart is voor Vlaamse voetballers vanaf 1 november niet langer het enige argument om in een voetbalreeks ingedeeld te worden. Voetbal Vlaanderen keerde een nieuw reglement goed, waardoor transgenders makkelijker kunnen wisselen tussen vrouwen- en mannencompetities.

Sinds 2018 is het in ons land administratief veel makkelijker om van geslacht te veranderen. Er zijn geen attesten van dokters en psychiaters meer nodig en de persoon die een aanvraag tot geslachtswijziging doet, hoeft ook geen medische ingrepen meer te ondergaan.

“Maar de sportwereld worstelde nog met dat fenomeen. Sinds mensenheugenis delen wij voetballers op in competities die gebaseerd zijn op geslacht”, legt Benny Mazur, secretaris-generaal van Voetbal Vlaanderen uit. Dat strikte onderscheid is omwille van historische context, het idee van een eerlijke competitie en veiligheidsredenen zelfs verankerd in het bondsreglement.

Recent onderzoek van de Vlaamse ombudsvrouw voor gender toonde aan dat het sportfederaties ontbreekt aan specifiek beleid om tegemoet te komen aan die administratieve vereenvoudiging. In jeugdreeksen zijn er nog gemengde ploegen, maar volwassenen worden altijd opgesplitst volgens geslacht.

“Deze regel komt door de recente wetswijzigingen onder druk te staan en biedt geen garantie meer op een eerlijke en veilige competitie waarin iedereen een plaats kan hebben. Het is de ambitie van Voetbal Vlaanderen dat iedereen moet kunnen voetballen. Soms past een andere categorie beter dan die waarin iemand op basis van zijn of haar identiteitskaart zou worden ingedeeld”, stelt Voetbal Vlaanderen.

Om die reden voert de Vlaamse voetbalfederatie een dispensatieregel van het geslacht in. Die is vanaf 1 november van kracht. “Op basis van deze regel kan een ethische commissie, gebruikmakend van medische, psychologische, juridische en/of sociale expertise, advies verlenen aan het bevoegde bestuur om gedurende maximaal een half voetbalseizoen in een andere competitie te spelen dan waar hij of zij normaal in zou moeten spelen.”

Voetbal Vlaanderen voert de regel mede in op vraag van een transman, die weliswaar nog niet de volledige transformatieprocedure was doorlopen en er in de mannenreeksen niet aan te pas kwam. Straks kan de man dan toch deelnemen aan vrouwencompetities. Het Vlaamse initiatief werd op gejuich onthaald binnen de Pro League en de Franstalige federatie ACFF, die er ook aan denken om dergelijke maatregel in te voeren.