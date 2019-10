Brusselse strafuitvoeringsrechtbank stemt in met psychiatrische expertise van Dutroux

De Brusselse strafuitvoeringsrechtbank heeft maandag beslist dat er een nieuwe psychiatrische expertise moet komen van Marc Dutroux.

De advocaten van Dutroux hadden om zo’n nieuw onderzoek gevraagd, om nadien eventueel een verzoek tot voorwaardelijke vrijlating van hun cliënt te kunnen indienen. Daarvoor moet uit een psychiatrische expertise echter eerst blijken dat Dutroux niet meer gevaarlijk is.

Jean Lambrecks, de vader van slachtoffer Eefje Lambrecks, maakte eerder duidelijk gekant te zijn tegen zo'n onderzoek. 'Wij geloven niet dat Dutroux in die 25 jaar veranderd is. Als er daarvan sprake zou zijn, zouden de slachtoffers en nabestaanden dat wel hebben aangevoeld. Hij heeft nog altijd geen schuldinzicht, hij toont niet het minste respect voor de slachtoffers', verklaarde Myriam Nulens, de advocaat van Lambrecks, eerder.

Marc Dutroux zit nu 23 jaar in de cel. In 2004 werd hij tot levenslang veroordeeld voor de ontvoering, opsluiting en het seksueel misbruiken van zes meisjes in 1995 en 1996 en het vermoorden van vier van zijn slachtoffers.