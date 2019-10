Zestigtal ontwerpen Jules Wabbes worden geveild in Brussel

17/03/2007

Meubelen horen in een interieur

Jules Wabbes zag meubelen nooit als mooie objecten die op zichzelf kunnen staan. Voor hem waren het functionele elementen in een interieur. Hij vond de relatie met de specifieke omgeving en haar eventuele beperkingen cruciaal. In de jaren 1960 richtte hij behalve grote kantoren ook heel wat privé-woningen in. Vanaf 1971 doceerde de autodidact binnenhuisarchitectuur en meubelontwerp aan Sint-Lucas in Brussel.