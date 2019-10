Chauffeur blijft aangehouden na dood 39 mensen in Essex

De chauffeur van de trailer waarin 39 lijken zijn teruggevonden in Essex verscheen in de Britse rechtbank via een videoverbinding. Hij moet in voorhechtenis blijven en staat terecht voor onvrijwillige doodslag en mensenhandel.

De Noord-Ierse chauffeur – de 25-jarige Maurice Robinson – werd woensdag gearresteerd, nadat hij in de haven van Purfleet bij Londen de container kwam ophalen. Hij wordt beschuldigd van onvrijwillige doodslag, mensensmokkel en witwaspraktijken.

Robinson werd maandag voorgeleid in de rechtbank van Chelmsford Magistrates, waar hij zijn naam en adres bevestigde via een videoverbinding. De man vroeg niet om op borg vrijgelaten te worden, en moet tot 25 november in voorhechtenis blijven. Zijn zaak zal worden behandeld in het Central Criminal Court in Londen, waar hij een pleidooi zal voeren.

Naast Robinson werden vrijdag nog drie anderen opgepakt na het drama met de koelwagen in Essex. Zaterdag is er nog een vijfde verdachte gearresteerd, in de haven van Dublin. Zondag volgde een zesde arrestatie in Dublin, met de hulp van de Belgische politie. Het gaat om de man die de koelwagen met 39 migranten in de haven van Zeebrugge heeft achtergelaten. Dat bevestigt het federaal parket aan De Standaard. De ondervraging van de man wordt cruciaal om de reisroute te reconstrueren van de koelwagen waarin de lichamen werden gevonden.

Zeebrugge

De kans bestaat dat de vluchtelingen in België aan boord zijn gegaan van de trailer. Via gps-gegevens en de tachograaf van de trekker van de vrachtwagen wordt achterhaald waar de chauffeur die zondag werd gearresteerd allemaal is gestopt. Op die manier hopen de speurders te achterhalen waar de vluchtelingen aan boord zijn gegaan.

De trailer is in ieder geval via de haven van Zeebrugge naar Purfleet gereisd. De container kwam volgens het parket in Zeebrugge toe op 22 oktober om 14.49 uur, en verliet de haven in de loop van de namiddag. De vracht kwam toe in Purfleet op 23 oktober om 1 uur.

De politie werd door de ambulancediensten even voor 02.40 uur opgebeld met de melding dat er 39 lijken in een vrachtwagen waren gevonden. De vrachtwagen is geregistreerd in Bulgarije, op naam van een bedrijf waarvan een Ier de eigenaar is.