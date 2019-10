Geïnfiltreerd dankzij haar liefde voor wapens en haar looks

Huilend viel ze in de armen van haar ­geliefden terwijl ze werd overladen met bloemen. Rusland ontving de 30-jarige Maria Boetina als een heldin. Bijna vijf jaar lang infiltreerde ze de belangrijkste conservatieve kringen in de VS. Ze was een graag geziene gast bij de ­wapenlobby NRA en ­dineerde met Donald Trump jr. Tot de FBI haar op het spoor kwam en ze in de cel belandde.