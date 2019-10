Belgisch Speler van het Jaar Ismael Bako schittert in Franse Pro A

Belgisch Speler van het Jaar Ismael Bako pakte in de Franse Pro A met een schitterende prestatie uit. De 24-jarige en 2m08 grote Belgian Lion leidde met 16 punten, 6 rebounds en 4 blockshots Villeurbanne naar een 69-73 overwinning bij Roanne. De ex-Giant had ook de hoogste spelerswaardering (24). Voor kampioen Villeurbanne meteen goed voor een 7 op 7.

Nog in de Franse Pro A verloor Quentin Serron (5 rebounds, 2 assists) met Strasbourg en met 86-70 van Monaco. In de Spaanse ACB won Sam Van Rossom (7 punten, 1 rebound, 2 assists) met Valencia met 62-93 van Burgos. In het “Belgisch” duel won Maxime De Zeeuw (1 rebound, 1 assist) met Obradeiro met 90-95 van het Murcia met Manu Lecomte (1 rebound, 1 assist). Pierre-Antoine Gillet (3 punten, 2 rebounds) verloor met Fuenlabrada met 92-80 van Bilbao. In de Duitse Bundesliga won Retin Obasohan (6 punten, 1 rebound, 2 assists) met Bamberg en met 59-89 van Hamburg. Het Bamberg van coach Roel Moors kent met 4 op 5 tevens een sterke start in de Bundesliga. Elias Lasisi (4 punten, 2 rebounds, 4 assists) verloor met Göttingen met 77-83 van Ludwigsburg. In de Italiaanse Serie A leed het Pistoia van Jean Salumu (6 punten, 1 rebound, 2 assists) een zesde opeenvolgende nederlaag: 82-71 bij Bologna.