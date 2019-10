Carles Puigdemont vraagt uitstel aan de raadkamer

De ex-minister-president van Catalonië Carles Puigdemont verschijnt dinsdag voor de Brusselse raadkamer, die moet beslissen over het Europees aanhoudingsbevel van Spanje. Er zal echter nog niet gepleit worden. De advocaten van de Catalaanse politicus vragen uitstel.

Puigdemont, die al sinds 2017 in ons land verblijft, heeft zich verzet tegen zijn overlevering aan Spanje. Daarom is het nu aan de raadkamer om te beslissing of het Europees aanhoudingsbevel uitvoerbaar verklaard wordt. Meester Paul Bekaert, de Belgische advocaat van Carles Puigdemont, meldt dat de verdediging uitstel zal vragen om hun schriftelijke conclusies te kunnen neerleggen.

Het Spaanse gerecht had op 14 oktober een nieuw Europees aanhoudingsbevel (EAB) uitgevaardigd tegen Puigdemont. In ­tegenstelling tot het vorige aanhoudingsbevel wordt hij, behalve voor misbruik van overheidsgeld, ook gezocht voor ‘opruiing’. Spanje wil Puigdemont vervolgen omdat hij in 2017 een referendum organiseerde en zo inging tegen de Spaanse grondwet. Twee eerdere EAB’s werden door het Spaanse gerecht ingetrokken, omdat de aanklacht, toen nog rebellie, niet strafbaar is in België. Om iemand over te leveren, moeten de feiten in beide landen strafbaar zijn.

Carles Puigdemont meldde zich op 17 oktober zelf aan bij de federale gerechtelijke politie in Brussel. Daar werd hem het Europees aanhoudingsbevel betekend en werd hij van zijn vrijheid beroofd. De onderzoeksrechter liet Puigdemont vrij onder voorwaarden. Zo moet hij in België verblijven en mag hij het land niet verlaten zonder toestemming te vragen aan de onderzoeksrechter, en moet hij bereikbaar blijven.

Onrust in Catalonië

Negen andere boegbeelden van de Catalaanse separatistische strijd werden op 14 oktober door het Spaanse Hooggerechtshof veroordeeld tot lange gevangenisstraffen. Ze werden schuldig bevonden aan opruiing kregen celstraffen van negen tot dertien jaar.

Sindsdien is het onrust in de regio. Aanhangers van de Catalaanse separatisten kwamen met tienduizenden op straat om te protesteren tegen de zware straffen. Een week lang kwamen mensen op straat, en er braken ook rellen uit. Afgelopen weekend kwamen ook tienduizenden betogers de straat op tegen de afscheuring van Catalonië.