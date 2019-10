Voormalige leading man van Lanvin maakt comeback

Alber Elbaz was jarenlang de leading man van Lanvin en maakt nu, vier jaar na zijn split met het Franse modehuis, zijn comeback in de modewereld.

Alber Elbaz gaat in zee met Richemont, het Zwitserse moederbedrijf van onder andere horlogemerk Cartier en modelabel Chloé. Veel details zijn echter nog niet bekend over hun ‘start-up’, die AZfashion werd gedoopt. Volgens de 58-jarige Elbaz zou hun project focussen op ‘het ontwikkelen van oplossingen voor vrouwen van alle leeftijden’, maar het is niet duidelijk of we een volwaardig kledingmerk dan wel accessoirelabel mogen verwachten.

Ook bij Richemont houden ze de lippen voorlopig stijf op elkaar, al wijst Reuters erop dat de Zwitserse holding met het binnenhalen van Elbaz mogelijk een inhaalbeweging voorbereidt op rivalen LVMH en Kering, die vandaag de belangrijkste modespelers onder hen hebben verdeeld. Bij Richemont houden ze het op ‘een innovatieve en dynamische start-up, bedoeld om dromen realiteit te maken’. ‘Ik werd opnieuw geraakt door zijn creativiteit en inzichten’, aldus Richemont-ceo Johann Rupert over de beslissing om samen te werken met Elbaz. ‘Zijn talent en vindingrijkheid, samen met zijn gevoeligheid naar vrouwen toe, zijn een grote meerwaarde voor onze groep.’

Bitter vertrek

Elbaz tekende veertien jaar de damescollecties bij Lanvin, en het Franse modehuis groeide onder zijn creatieve leiding opnieuw uit tot een toonaangevend luxehuis. Het was dan ook eerder onverwacht nieuws toen de Israëlische modeontwerper in 2015 zijn afscheid aankondigde, maar hij kon zijn ontevredenheid met eigenaar Shaw-Lan Wang niet langer onder stoelen of banken steken.

Hij zou zijn vertrek later omschrijven als ‘een persoonlijke tragedie’, maar beschouwde het ook als een kans om opnieuw met een frisse blik naar de modewereld te kijken. De afgelopen jaren engageerde hij zich voor enkele kleinere projecten, onder meer met schoenenmerk Tod’s.