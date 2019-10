Het zijn zware tijden voor Donald Trump. De Amerikaanse president wordt opgejaagd door het Oekraïne-onderzoek dat kan leiden tot zijn afzetting, en met zijn populariteit zit het ook niet helemaal snor. Dat bleek zondag toen Trump massaal werd uitgejouwd toen hij een baseballwedstrijd bijwoonde.

Trump was zondagavond te gast bij een wedstrijd tussen de Washington Nationals en de Houston Astros, die beslist over het Amerikaanse kampioenschap baseball. Maar toen de president gefilmd werd en op de grote schermen verscheen in het Nationals Park, het stadion dichtbij het Witte Huis, werd hij massaal uitgejouwd door tienduizenden fans.

Washington D.C. is een traditioneel Democratisch bastion, en liet dat ook blijken. 'Lock him up!' klonk het meermaals, een verwijzing naar de kreet van Trump-kiezers over Democratisch presidentskandidate Hillary Clinton tijdens de verkiezingscampagne in 2016.

Eerder vorige week stal ook turnlegende Simone Biles er de show toen ze de traditionele 'first pitch' mocht gooien voor de wedstrijd tussen beide teams.