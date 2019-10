EU gunt Britten uitstel voor Brexit tot 31 januari

De EU-lidstaten aanvaarden het Britse verzoek om de Brexit uit te stellen tot 31 januari 2020. Dat heeft Europees president Donald Tusk maandagochtend gemeld.

Het besluit van de EU betekent dat de Brexit opnieuw met drie maanden wordt uitgesteld. Het is al de derde maal dat die ‘cruciale’ deadline verschoven wordt. Er werden enkele voorwaarden aan het nieuwe uitstel gekoppeld. Zo maakte Brussel duidelijk dat het niet opnieuw wil onderhandelen met Londen over de bestaande Brexit-deal.

Het uitstel betekent mogelijk ook dat het Verenigd Koninkrijk alsnog een Europees Commissaris zal moeten naar voren schuiven voor de nieuwe Europese Commissie van Ursula von der Leyen, die naar verwachting op 1 december uit de startblokken schiet. Het is namelijk verplicht dat elke lidstaat een afgevaardigde in de Commissie heeft.

The EU27 has agreed that it will accept the UK's request for a #Brexit flextension until 31 January 2020. The decision is expected to be formalised through a written procedure. — Donald Tusk (@eucopresident) October 28, 2019

‘De 27 EU-lidstaten zijn overeengekomen dat ze het Britse verzoek voor een flexibel uitstel van de Brexit tot 31 januari zullen aanvaarden. Verwacht wordt dat de beslissing via een schriftelijke procedure zal geformaliseerd worden’, zo meldde Europees president Donald Tusk maandagochtend, na afloop van een bijeenkomst van de ambassadeurs van de lidstaten.

Het Britse parlement heeft premier Boris Johnson negen dagen geleden gedwongen om uitstel te vragen, omdat er nog steeds geen echtscheidingsakkoord is geratificeerd. Daardoor dreigden de Britten eind deze maand zonder enige afspraken over de boedelscheiding uit de EU te donderen. Dat gevaar is nu (voor even) geweken, al betekent het wel dat de periode van onzekerheid rond de Brexit maar blijft duren.

Het VK had op 31 maart uit de EU willen stappen, maar op Brits verzoek is de deadline reeds tweemaal eerder opgeschoven: eerst naar 31 oktober, en nu krijgen de Britten dus tijd tot 31 januari volgend jaar. Al kunnen ze ook eind november of eind december al opstappen, indien het op tafel liggende akkoord over de boedelscheiding alsnog sneller geratificeerd zou kunnen worden.

Vervroegde verkiezingen?

Die kans lijkt echter klein. Johnson wil het Lagerhuis maandag laten stemmen over vervroegde verkiezingen. Volgens de Conservatief is dat nog de enige mogelijkheid om de patstelling te doorbreken en een overeenkomst met de EU goedgekeurd te krijgen. De Conservatieven verloren bij de vervroegde verkiezingen van 2017 hun meerderheid in het Lagerhuis. Sindsdien zijn ze aangewezen op gedoogsteun van de Noord-Ierse DUP, maar die weigeren zich achter het nu bestaande akkoord te scharen.

Het nieuwe uitstel is flink tegen de zin van Johnson. Die had begin september nog gezegd dat hij 'liever dood in een gracht werd teruggevonden', dan te moeten vragen om Brexit-uitstel.