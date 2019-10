Democratisch Congreslid neemt ontslag wegens seksuele relatie

Katie Hill, Democratisch Congreslid van Californië, heeft zondag aangekondigd ontslag te nemen. Ze wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag , en er werden naaktfoto’s van haar gelekt.

Hill wordt ervan verdacht een seksuele relatie te hebben gehad met haar Congresmedewerker, Graham Kelly, wat in strijd is met de regels van het Huis van Afgevaardigden. De Democrate ontkent dat met klem, maar geeft wel toe dat ze een relatie had met iemand van haar campagne in 2018.

‘Tijdens de laatste tumultueuze jaren van mijn gewelddadig huwelijk, raakte ik verzeild in een relatie met iemand van mijn campagne’, zegt ze. ‘Ik weet dat zelfs een relatie met wederzijdse instemming met een ondergeschikte ongepast is. Tegen beter weten in, heb ik het toch laten gebeuren. Daarvoor verontschuldig ik me.’

Het ethisch comité van het Huis van Afgevaardigden opende woensdag een onderzoek naar Hill. Nadat de metoo-beweging was losgebarsten, heeft het Huis van Afgevaardigden nieuwe regels aangekondigd die seksuele relaties tussen Congresleden en hun medewerkers verbiedt. Hill liet eerst verstaan mee te willen werken, maar heeft dan toch haar ontslag aangeboden.

‘Het is met een gebroken hart dat ik vandaag mijn ontslag als Congreslid aankondig’, aldus Katie Hill in een brief die ze op Twitter publiceerde. ‘Het is de moeilijkste beslissing die ik ooit heb moeten nemen, maar ik geloof dat ze de beste is voor mijn kiezers, mijn gemeenschap en ons land.’

It is with a broken heart that today I announce my resignation from Congress. This is the hardest thing I have ever had to do, but I believe it is the best thing for my constituents, my community, and our country.



'Dit moet gebeuren, zodat iedereen die me steunt niet langer onderworpen moet worden aan de pijn die mijn gewelddadige ex-man teweegbrengt', schrijft Hill. 'Het is een ongelooflijke schending van mijn privacy dat privéfoto's gebruikt worden in een lastercampagne tegen mij. Maar dat is ook illegaal, en dus zal ik dat aanklagen met alle mogelijke juridische middelen.'

Na de aankondiging van Hill verklaarde de Democratische voorzitter van het Huis, Nancy Pelosi, dat het parlementslid ‘beoordelingsfouten heeft erkend die het onmogelijk maken om haar activiteiten in het Congres voort te zetten. We moeten een klimaat van integriteit en van waardigheid verzekeren in het Congres en op alle werkplaatsen.’

Het Congreslid zegt dat haar man Kenny Heslep, met wie ze in een scheiding is verwikkeld, haar wil zwartmaken. ‘Hij lijkt vastbesloten om mij te proberen vernederen’, zegt ze. ‘Ik vind het walgelijk dat mijn tegenstanders zo’n privézaak willen uitbuiten voor politieke doeleinden. Deze gecoördineerde poging om mij en mijn naasten kapot te maken, is degoutant en zal niet lukken.’

De blog RedState publiceerde bij het bericht over de affaires ook vermeende berichtjes en drie foto’s van het Congreslid, waaronder een naaktfoto. The Daily Mail publiceerde later nog meer naaktfoto’s.

Hill spreekt van een Republikeinse lastercampagne en heeft de politie op de hoogte gebracht. Wraakporno is strafbaar in het District of Columbia. ‘Intieme foto’s verspreiden om ze te laten publiceren, is een misdaad, en de dader moet gestraft worden’, reageert Hill.

Volgens The New York Times hebben Republikeinse tegenstanders de expliciete foto’s op Twitter gedeeld.