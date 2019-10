Naar megadeal in luxesector? LVMH aast op juweliersketen Tiffany

Frans luxeconcern van Bernard Arnault zou 14,5 miljard dollar bieden voor de Amerikaanse juweliersketen. De verwachting is dat het bod afgewezen zal worden.

Het Franse luxeconcern LVMH, eigenaar van iconische merken als Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy en Dom Pérignon, aast op een spectaculaire overname. Volgens meerdere anonieme bronnen zou het bedrijf van de Franse miljardair en luxepaus Bernard Arnault eerder deze maand in het geheim een miljardenbod uitgebracht hebben op de Amerikaanse juweliersketen Tiffany.

14,5 miljard dollar

LVMH, dat in 2011 al met succes de Italiaanse juweliersketen Bulgari overnam, zou met de overname van Tiffany zijn marktaandeel op de Amerikaanse markt willen vergroten. De timing van het overnamebod zou mede ingegeven zijn door de vaststelling dat de Amerikaanse juwelier op dit moment kampt met dalende verkopen, onder meer vanwege de handelsoorlog met China.

Volgens nieuwsagentschappen Bloomberg en Reuters zou het bod volledig in cash zijn en 14,5 miljard dollar bedragen - waarmee Bernard Arnault een premie van 22 procent zou betalen bovenop de slotkoers van Tiffany vorige vrijdag. Beide bedrijven zelf willen voorlopig niet officieel reageren.

Te laag

Volgens The Financial Times zou de Amerikaanse keten inmiddels adviseurs onder de arm hebben genomen om het bod te bestuderen. Maar volgens de Britse zakenkrant is de kans groot dat de raad van bestuur van Tiffany het bod zal verwerpen wegens te laag.