Cobains cardigan brengt 300.000 euro op

De olijfgroene cardigan die Nirvana-frontman Kurt Cobain droeg tijdens de opnames van het album MTV Unplugged, is in New York verkocht voor 334.000 dollar (iets meer dan 300.000 euro).

Op de veiling, die plaatsvond in het Hard Rock Café, werd behalve memorabilia van artiesten als Bob Dylan, Madonna, Queen en Jimi Hendrix ook Cobains op maat gemaakte Fender-gitaar verkocht. Die bracht net iets meer op dan de cardigan: 340.000 dollar. Bij de gitaar was een handgeschreven brief gevoegd van Courtney Love, zijn weduwe, waarin staat dat de bewuste gitaar Cobains favoriet was.

Kenners zeggen dat de schijnbaar versleten cardigan van mohair, van het merk Manhattan, de grunge perfect belichaamt. Bovendien was de Unplugged-sessie een iconische gebeurtenis in Cobains leven. De zanger, die verslaafd was aan heroïne, kickte er speciaal voor af.

Het veelgeprezen optreden, dat ook gefilmd werd, was intiem en voor fans erg betekenisvol. Vijf maanden later, op 5 april 1994, pleegde Kurt Cobain zelfmoord in zijn huis. Het album kwam vier maanden na zijn dood uit en werd meer dan zeven miljoen keer verkocht.

