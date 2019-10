Meesterwerk dat decennia in keuken hing, geveild voor 24 miljoen euro

Een schilderij van de Italiaanse schilder Cimabue is zondag tijdens een veiling voor 24,18 miljoen euro verkocht. Een geweldige meevaller voor de verkoper, een Franse vrouw die niet wist hoe groot de waarde was van het kleine werk dat al tientallen jaren in haar keuken hing.

Een houten paneel van amper 28,5 bij 20,3 centimeter met daarop ‘De bespotting van Christus’, gemaakt door de Italiaanse schilder Cimabue (1272-1302). Dat schilderij hing decennialang boven het fornuis in de keuken van een vrouw die in de buurt van de Noord-Franse stad Compiègne woont.

De vrouw was niet op de hoogte van de grote waarde van het werk. Ze dacht dat het een doorsnee oud religieus icoon was, tot ze er enkele maanden geleden op aanraden van een kenner mee naar een veilinghuis trok. Daar werd de waarde van het schilderij uit de vroege renaissance op 4 tot 6 miljoen euro geraamd.

Tijdens de veiling, zondag bij veilinghuis Actéon in de Franse gemeente Senlis, ging de prijs nog veel hoger. ‘Wanneer een uniek werk van een schilder als Cimabue plots te koop wordt aangeboden, mag je verrassingen verwachten. Dit is de enige Cimabue die ooit te koop is aangeboden’, zegt Dominique Le Coent, veilingmeester bij Actéon, aan Reuters.

Italiaanse Primitief

Over de identiteit van de koper werd geen verdere informatie vrijgegeven. Actéon maakte enkel bekend dat een ‘buitenlands museum’ had deelgenomen aan de veiling.

Cimabue, geboren in Firenze en ook bekend onder de naam Cenni di Pepo, was een Italiaanse Primitief, van wie ongeveer een tiental bekende werken vandaag nog bestaan. Hij was een van de eersten die perspectief en verf gebruikte in een meer natuurlijke stijl, waarmee hij brak met middeleeuwse en Byzantijnse tradities.

