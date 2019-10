Lewis Hamilton nog net niet zeker van zesde F1-titel

Lewis Hamilton won in Mexico maar is nog net niet zeker van zijn zesde F1-wereldtitel. Bottas maakt nog een theoretische kans op de titel maar waarschijnlijk mag Hamilton volgend weekend zijn zesde wereldtitel vieren in Amerika.

wk-stand rijders:

01 Lewis Hamilton Mercedes 363

02 Valtteri Bottas Mercedes 289

03 Charles Leclerc Ferrari 236

04 Sebastian Vettel Ferrari 230

05 Max Verstappen Red Bull 220

06 Pierre Gasly Red Bull/Toro Rosso 76

07 Carlos Sainz McLaren 76

08 Alexander Albon Toro Rosso/Red Bull 74

09 Sergio Perez Racing Point F1 43

10 Daniel Ricciardo Renault 38

11 Daniil Kvyat Toro Rosso 36

12 Lando Norris McLaren 35

13 Nico Hulkenberg Renault 34

14 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 31

15 Lance Stroll Racing Point F1 21

16 Kevin Magnussen Haas F1 team 20

17 Romain Grosjean Haas F1 team 8

18 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 4

19 Robert Kubica Williams 1

wk-stand teams:

01 Mercedes 652

02 Ferrari 466

03 Red Bull 341

04 McLaren 111

05 Renault 72

06 Toro Rosso 65

07 Racing Point 64

08 Alfa Romeo 35

09 Haas F1 team 28

10 Williams 1

