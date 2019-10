Naya is dood, maar nieuwe wolven zijn op komst

De doders van Naya zijn nog spoorloos, maar intussen zijn wolven uit Duitsland en Frankrijk begonnen aan hun zwerftocht door Europa.

Volgens Landschap vzw verlaten talloze 'puberwolven' uit Duitsland en Frankrijk op dit moment hun roedel in Duitsland en Frankrijk. De voorbije maanden hielpen ze bij de opvoeding van welpen. Zij bleven bij het nest terwijl de ouders gingen jagen. Nu is dat niet meer nodig en gaan de jonge wolven op zoek naar eigen leefgebied om zich voort te planten. Vlaanderen is een van de mogelijke nieuwe leefgebieden van de dieren.

'Als ze hun nieuwe leefgebied gevonden hebben, zullen ze een territorium afbakenen en hopen ze een partner te ontmoeten', zegt Jan Loos van Landschap vzw. 'In Vlaanderen kunnen we dus stilaan uitkijken naar een nieuwe lichting Duitse en mogelijk ook Franse wolven.'