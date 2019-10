In Veldhoven, een gemeente in de Nederlandse provincie Brabant op zo'n twintig kilometer van de Belgische grens, zijn zondagavond bij een schietpartij meerdere mensen gewondgeraakt.

Een aantal van de gewonden werd overgebracht naar het ziekenhuis. Ook botsten er twee auto's op elkaar.

De politie meldt dat er nog veel onduidelijk is over wat zich in de buurt van de Houtwal heeft afgespeeld. Er wordt op verschillende plekken in de omgeving onderzoek gedaan.