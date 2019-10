IS-woordvoerder gedood bij nieuwe aanval volgens Koerdische militie

Abu Hassan al-Mouhajir, de woordvoerder van de terreurorganisatie Islamitische Staat (IS), is zondag gedood bij een nieuwe actie in het noorden van Syrië. Dat zegt de Koerdische leider van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF).

Abu Hassan al-Mouhajir werd volgens SDF onder vuur genomen bij een Amerikaans-Koerdische actie in het dorp Ain al-Bayda, vlak bij de stad Jarablus, in het noorden van de provincie Aleppo. SDF-leider Masloem Abdi omschrijft de jihadistische woordvoerder als ‘de rechterhand’ van de gedode IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi.

Ook het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) maakt melding van een gezamenlijke operatie tegen de IS-woordvoerder. De organisatie zegt dat Mouhajir en vier andere IS-leden gedood werden toen ze probeerden te vluchten.

SDF-woordvoerder Mustafa Bali zegt op Twitter dat Abu Hassan al-Mouhajir wellicht in de regio was om een mogelijke intrede van al-Baghdadi in het gebied, dat onder de controle van pro-Turkse rebellen valt, voor te bereiden. ‘De twee door de VS geleide operaties hebben de IS-leiders uitgeschakeld die zich schuil hielden in het noordwesten van Syrië. Er zitten er nog meer verborgen in dezelfde regio’, zegt hij nog.

Uithaal naar Turkije

Mustafa Bali maakte van de gelegenheid gebruik om uit te halen naar Turkije, dat in Syrië een offensief tegen de Koerden was opgestart. ‘Turkije zag geen bedreiging in de aanwezigheid van IS-leider Baghdadi en de aanwezigheid van de IS-woordvoerder op nauwelijks enkele kilometers van zijn grens, maar vraagt wel aan de (Koerdische) milities die IS bestreden om zich terug te trekken tot 32 kilometer van de grens omdat ze een veiligheidsrisico vormen.’